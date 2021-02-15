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سيارات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:51 م
كيا سول
كيا سول
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صبري طلبه

استطاعت العلامة التجارية كيا أن تخطف الأنظار بالعديد من إصداراتها،  التي تنوعت بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و فئة الهاتشباك الشبابية، و السيدان بمفهومها المعهود، ومن بين هذه الفئات تمكنت النسخة كيا سول من تصدر المشهد لفترات داخل السوق المصري للسيارات.

 

وجاءت السيارة بعدة عناصر على طريقة الصانع الكوري، مثل وسائل الأمان المختلفة، و القدرات الميكانيكية، و التصميم الخارجي و تميزت بتصميمها المرتفع و مصابيحها الانسيابية، بالإضافة إلى ازدواجية الأقطاب التي تعلوا سقف السيارة، و جنوط رياضية، وعجلة قيادة قابلة للإمالة ومتعددة الوظائف، و مصابيح خلفية طولية الشكل، و تكييف هواء، و عدد 4 مكبرات صوتية، و نظام تشغيل الوسائط.

 

 تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 

وتضم العديد من وسائل الأمان باختلاف التجهيزات المقدمة مثل، قفل مركزي للأبواب، و زجاج كهربائي مع زر مانع التحكم، و نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، و برنامج التحكم الالكتروني EBD، و مثبت سرعة، و نظام الحماية ضد السرقة، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائية.

 

ويتراوح سعر السيارة في سوق السيارات المستعمل بين 170 ألفا وحتى 270 ألف جنيه مصري، بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الإصدار.

 

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل
تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل
تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل
تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل
تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل
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