تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر

تعتبر السيارة كيا ريو واحدة من الطرازات التى طرحتها شركة كيا الكورية الجنوبية فى السوق المصرى ، وفقا للاحصائيات المستمرة التى يصدرها مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، لنسب مبيعاتها السنوية العالية .

وتنتمى السيارة كيا ريو لفئة السيارات العائلية السيدان ، وتم طرح 3 فئات فى السوق المصرى من خلال وكيلها المحلى ، وهم الفئة الأولى LX، و الفئة الثانية EX ، و الفئة الثالثة H/L .

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قوة كيا ريو

وتستمد السيارة كيا ريو موديل 2020 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة قدرها 123 حصانا، وعزم أقصي للدوران 151 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 10.7 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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كماليات كيا ريو

وزودة السيارة كيا ريو 2020 بعديد من الكماليات من بينها حساسات سرعة، وفوانيس ضباب امامية، وجنوط 15 بوصة، ومرابات كهربائيًة ، بالاضافة الى الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، وفرامل مانعة للانغلاق ABS للفئة الثانية ، و خاصية طي المرايات كهربائيا، ومثبت سرعة، واشارات بالمرايات الجانبية، وفتحة سقف كهرباء للفئة الثالثة .

اسعار كيا ريو

اما بالنسبة لاسعار السيارة كيا ريو موديل 2020 فى السوق المصرية الان ياتى كالتالى .

- اوتوماتيك / LX 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 284,900 جنيه .

- اوتوماتيك / EX 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 315,000 جنيه .

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 340,000 جنيه .