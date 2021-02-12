بسعر يبدأ من 240 ألف جنيه.. مواصفات كيا بيجاس 2021

تعتبر كيا بيجاس 2021 من سيارات الفئة السيدان تحت المدمجة، كما أنها من السيارات الاقتصادية الأكثر مبيعا، وتتمتع بتصميم عصري وأنيق بالإضافة إلى وضع بعض التجهيزات الحديثة في الأسواق.
تستمد كيا بيجاس 2021 قوتها من محرك 4 سلندر تنفس طبيعي الهواء بسعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، وعزم 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 5 نقلات، ويدفع الحركة إلى الأمام نظام مانع انزلاق الفرامل، لأن ذلك يساعد على التحكم بالسيارة.
أما بالنسبة لوسائل الأمان تتمتع السيارة كيا بيجاس 2021 بوسائد أمامية في الدركسيون وفي الطبلون، وإنذار ضد السرقة، ومقود جلد، وجنوط رياضية بقياس 14 بوصة، ومكيف هواء يدوي وفتحات للمكيف في الخلف.
تتميز السيارة بتصميم أنيق وعصري من أقوى كافة التصميمات الأخرى للمنافسين التصميم الداخلي لها رياضي، وذلك لأن لوحة العدادات، والمقاعد صممت بطابع أنيق.
أما محرك السيارة اقتصادي في استهلاك الوقود لأن السعة اللترية له صغيرة ، مع وجود شاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 7 بوصة، مع فتحة سقف كهربائية في الفئات العليا لها، مع مساحة تخزين في الصندوق الخلفي كبيرة وتتناسب مع عائلتها.
سعر السيارة كيا بيجاس 2021 :
الفئة الأولى اتوماتيك EX 2020 سعرها يبدأ من 239.900 ألف
الفئة الثانية اتوماتيك هاى لاين سعرها يبدأ من 254,900 جنيه
تستمد كيا بيجاس 2021 قوتها من محرك 4 سلندر تنفس طبيعي الهواء بسعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، وعزم 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 5 نقلات، ويدفع الحركة إلى الأمام نظام مانع انزلاق الفرامل، لأن ذلك يساعد على التحكم بالسيارة.
أما بالنسبة لوسائل الأمان تتمتع السيارة كيا بيجاس 2021 بوسائد أمامية في الدركسيون وفي الطبلون، وإنذار ضد السرقة، ومقود جلد، وجنوط رياضية بقياس 14 بوصة، ومكيف هواء يدوي وفتحات للمكيف في الخلف.
تتميز السيارة بتصميم أنيق وعصري من أقوى كافة التصميمات الأخرى للمنافسين التصميم الداخلي لها رياضي، وذلك لأن لوحة العدادات، والمقاعد صممت بطابع أنيق.
أما محرك السيارة اقتصادي في استهلاك الوقود لأن السعة اللترية له صغيرة ، مع وجود شاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 7 بوصة، مع فتحة سقف كهربائية في الفئات العليا لها، مع مساحة تخزين في الصندوق الخلفي كبيرة وتتناسب مع عائلتها.
سعر السيارة كيا بيجاس 2021 :
الفئة الأولى اتوماتيك EX 2020 سعرها يبدأ من 239.900 ألف
الفئة الثانية اتوماتيك هاى لاين سعرها يبدأ من 254,900 جنيه