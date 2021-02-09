شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية مؤخرا عن خوض طرازها الكهربائي الجديد كيا CV الكهربائية للاختبارات المتكررة قبل الإعلان عنها خلال الفترة القادمة .





ولم تسلم السيارة كيا CV الكهربائية من عدسات المصورين التجسسيين والتقاط العديد من الصور لها بالرغم من التمويهات البسيطة عليها ، والتي أصبحت تتقلص مع الوقت واقتراب الإعلان عنها .





وبعد الصور التجسسية للسيارة كيا CV الكهربائية ، أصبحت خطوط السقف وعمود A المكشوفين يلمحان للمظهر العام، كما أن النصف الخلفي يستوحي ملامح تصميم نموذج Imagine الذي كشف عنه في 2019.





وتظهر السيارة بالعديد من التفاصيل الأخرى من بينها هوائي زعنفة القرش بتصميم يعزز الديناميكية الهوائية، بالإضافة الى ارتفاع منتصف السيارة عن الأرض الذى يعطيه اشارة لتصميم السيارات الكهربائية .





ومن المتعارف عليه ان السيارة كيا CV الكهربائية تستند CV إلى منصة E-GMP المطورة من هيونداي لتناسب سيارات السيدان والكروس اوفر والاس يو في التي تعمل بالبطارية، ويمكنها تقديم مدى 500 كم وسرعة شحن 800 فولت.





يُذكر أن CV ستحصل على اسم جديد عند إطلاقها، وستكون جزءا من خطة تحول صانع السيارات إلى السيارات الكهربائية بالبطارية، وبالتحديد ستكون واحدة من 7 سيارات كهربائية نقية تعمل بالبطارية تطلقها الشركة قبل 2027، على أن تتوفر بالأسواق كموديل 2021 أو 2022 بعد فترة قصيرة من توفر ايونيك 5.