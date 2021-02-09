ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:01 ص
كيا CV
كيا CV
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية مؤخرا عن خوض طرازها الكهربائي الجديد كيا CV الكهربائية للاختبارات المتكررة قبل الإعلان عنها خلال الفترة القادمة .


ولم تسلم السيارة كيا CV الكهربائية من عدسات المصورين التجسسيين والتقاط العديد من الصور لها بالرغم من التمويهات البسيطة عليها ، والتي أصبحت تتقلص مع الوقت واقتراب الإعلان عنها .


وبعد الصور التجسسية للسيارة كيا CV الكهربائية ، أصبحت خطوط السقف وعمود A المكشوفين يلمحان للمظهر العام، كما أن النصف الخلفي يستوحي ملامح تصميم نموذج Imagine الذي كشف عنه في 2019.


وتظهر السيارة بالعديد من التفاصيل الأخرى من بينها هوائي زعنفة القرش بتصميم يعزز الديناميكية الهوائية، بالإضافة الى ارتفاع منتصف السيارة عن الأرض الذى يعطيه اشارة لتصميم السيارات الكهربائية .


ومن المتعارف عليه ان السيارة كيا CV الكهربائية تستند CV إلى منصة E-GMP المطورة من هيونداي لتناسب سيارات السيدان والكروس اوفر والاس يو في التي تعمل بالبطارية، ويمكنها تقديم مدى 500 كم وسرعة شحن 800 فولت.


يُذكر أن CV ستحصل على اسم جديد عند إطلاقها، وستكون جزءا من خطة تحول صانع السيارات إلى السيارات الكهربائية بالبطارية، وبالتحديد ستكون واحدة من 7 سيارات كهربائية نقية تعمل بالبطارية تطلقها الشركة قبل 2027، على أن تتوفر بالأسواق كموديل 2021 أو 2022 بعد فترة قصيرة من توفر ايونيك 5.

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها
شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها
شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها
شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها
شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها
شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور

تصميم مبهر للجيل القادم من السيارة BMW 7 series 2022 .. صور

كيا تروج لسياراتها الكهربائية المتطورة الجديدة.. صور

هيونداي تعلن عن خطتها لعام 2021 لإنتاج سيارات كهربائية جديدة .. صور

هيونداي تستعد لطرح ايونيك 5 الكهربائية بالكامل.. صور

شاهد.. مرسيدس تحدد موعد طرح EQA الكهربائية الجديدة

ترشيحاتنا

يهدد بجائحة جديدة .. مرض فتاك مجهول المصدر يقتل 15 شخصًا في تنزانيا

بعد تداول صورتهما.. غادة عادل توضح حقيقة علاقتها بحسن شاكوش

ظهر حزينا .. أول تعليق من موسيماني بعد هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ

تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الفرق البرازيلية قبل مباراة بالميراس

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

وزارة الإسكان تكشف الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة .. فيديو

Advertisements

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

بعد تداول صورتهما.. غادة عادل توضح حقيقة علاقتها بحسن شاكوش

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

مروحناش الاستاد.. رضا عبد العال معلقا على هزيمة الأهلي بثنائية

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

شوبير: مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا شهدت كوميديا تحكيمية أجمل من أفلام ومسرحيات عادل إمام

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور

مشربش عندك برتقان.. قصة سيارة ساعدت القرموطي فى تصدير المانجو بالعراق | صور