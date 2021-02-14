من أفضل موديلات كيا.. سعر سيراتو 2016 في سوق المستعمل

تعتبر كيا سيراتو من أفضل الموديلات التي طرحتها كيا، وحققت نجاح كبير في سوق السيارات، كما أنها من السيارات التي تشهد إقبال كبير في سوق المستعمل لما تتمتع به من مزايا تجعل الطلب عليها بإستمرار، وتعد كيا سيراتو موديل 2016 من أفضل الموديلات التي لها رواجا كبير في سوق المستعمل ويبدأ سعرها من 226 ألف حسب حالة السيارة.
مواصفات كيا سيراتو 2016
تتمتع سيارة كيا سيراتو 2016 بسعة محرك 1600 سي سي، وتتميز بناقل حركة اتوماتيك، 6 سرعات ،وتحتوي سيارة KIA Cerato 2016 علي عدد 4 سلندر، 16 صبابات ،وحقن إلكتروني للوقود.
أما العزم الأقصي لسيارة KIA Cerato 2016 هو 16/4850(نيوتن.متر/لفة.دقيقة) كما تتميز بعدد 5 مقاعد، 4 أبواب ،ومتوسط إستهلاك الوقود لسيارة سيراتو 2016 هو 5.5 لتر/100كم ،وسعة خزان الوقود بسيارة كيا سيراتو 2016 هو 50 لتر.
السرعة القصوي التي تصل إليها السيارة هي 180 كم/ساعة ،وتحتوي السيارة علي وسائد هوائية للسائق، الراكب الأمامي بالإضافة إلى نظام فرامل ABS،كما تحتوي علي نظام إلكتروني للفرامل EBD
تحتوي علي نظام إيموبليزر ضد السرقة ،ويوجد بسيراتو 2016 جنوط رياضية مقاس الحنط 17 ، والسيارة بها فوانيس ضباب أمامية بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربية، يمكن طيها كهربيا، ويوجد بها إشارات.
مواصفات كيا سيراتو 2016
تتمتع سيارة كيا سيراتو 2016 بسعة محرك 1600 سي سي، وتتميز بناقل حركة اتوماتيك، 6 سرعات ،وتحتوي سيارة KIA Cerato 2016 علي عدد 4 سلندر، 16 صبابات ،وحقن إلكتروني للوقود.
أما العزم الأقصي لسيارة KIA Cerato 2016 هو 16/4850(نيوتن.متر/لفة.دقيقة) كما تتميز بعدد 5 مقاعد، 4 أبواب ،ومتوسط إستهلاك الوقود لسيارة سيراتو 2016 هو 5.5 لتر/100كم ،وسعة خزان الوقود بسيارة كيا سيراتو 2016 هو 50 لتر.
السرعة القصوي التي تصل إليها السيارة هي 180 كم/ساعة ،وتحتوي السيارة علي وسائد هوائية للسائق، الراكب الأمامي بالإضافة إلى نظام فرامل ABS،كما تحتوي علي نظام إلكتروني للفرامل EBD
تحتوي علي نظام إيموبليزر ضد السرقة ،ويوجد بسيراتو 2016 جنوط رياضية مقاس الحنط 17 ، والسيارة بها فوانيس ضباب أمامية بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربية، يمكن طيها كهربيا، ويوجد بها إشارات.