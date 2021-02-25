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سيارات

سعر ومواصفات كيا سيراتو 2021 اليوم في مصر .. صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:58 ص
كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو 2021
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اشرف عطية
تعتبر سيارة سيراتو هي الابنة المدللة لمجموعة كيا الكورية وقد طرحت مؤخرا سيارتها الجديدة جراند سيراتو وتنتمي لطرازات لفئة السيارات السيدان، وهي متاحة في مصر بمحرك 1600 سي سي، 130 حصان، وعزم دوران 192 نيوتن متر.


مواصفات كيا سيراتو 2021

محرك كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 12 ثانية و تستهلك 6.9 لتربنزين لكل 100 كم.

الامان في كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato

كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

كماليات كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato

حصلت السيارة كيا سيراتو 2021 على حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية والتي شملت، عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة مزودة بجنوط معدنية ذات تصميم خماسي الاضلاع، ومرايات جانبية كهربائية متصلة بشرائح ضوئية، ومصابيح LED أمامية وخلفية بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة، مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، كما حصلت على مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزا، ومقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم والرفاهية .

كيا جراند سيراتو 2021

وجاءت الفئة الرابعة من  كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ومخرج USB وبلوتوث ودركسيون متعدد الوظائف وجنوط اسبور 16 بوصة.

كيا سيراتو 2021 الشكل الجديد

 كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بمرايات كهرباء ومثبت سرعة وسنترلوك حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة، وكاميرا خلفية وفوانيس LED، و فتيس من الجلد وتكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وبها أيضا نظام البصمة وتشغيل المحرك عن بعد.

اسعار سيارة كيا سيراتو 2021

تبدأ أسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato من 309.900 جنيه حتي 379.900 جنيه لأعلى فئة.
سعر ومواصفات كيا سيراتو 2021 اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات كيا سيراتو 2021 اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات كيا سيراتو 2021 اليوم في مصر .. صور
سعر ومواصفات كيا سيراتو 2021 اليوم في مصر .. صور
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