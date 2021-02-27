معلومات الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في الصفقات الاستثمارية بالشركات الناشئة خلال 2020 ..فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا يؤكد أن مصر الأولى أفريقيا في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة 2020.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، في إنفوجراف له، ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة، بحسب تقرير صادر عن شركة بارتيك بارتنرز في فبراير 2020 "بعنوان رأس المال الاستثماري التكنولوجي لإفريقيا 2020".
وقال مركز المعلومات، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، إن حجم الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة بمصر ارتفع بنحو الثلث في 2020 مقارنةً بعام 2019، وكذلك ارتفع عددها بنحو 83 بالمائة؛ مما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الإفريقية في 2020، بعدد 86 صفقة.
وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة.
وحازت مصر على 28 بالمائة من الاستثمار ات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية للقارة، بنحو 21.8 مليون دولار، وكذلك 50 بالمائة من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا التعليم، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الصحة حوالي 55 مليون دولار، يليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.