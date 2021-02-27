معلومات الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في الصفقات الاستثمارية بالشركات الناشئة خلال 2020 ..فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا يؤكد أن مصر الأولى أفريقيا في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة 2020.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، في إنفوجراف له، ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة، بحسب تقرير صادر عن شركة بارتيك بارتنرز في فبراير 2020 "بعنوان رأس المال الاستثماري التكنولوجي لإفريقيا 2020".



