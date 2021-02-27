ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معلومات الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في الصفقات الاستثمارية بالشركات الناشئة خلال 2020 ..فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 10:57 ص
صفقات استثمارية
صفقات استثمارية
Advertisements
ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا يؤكد أن مصر الأولى أفريقيا في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة 2020.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، في إنفوجراف له، ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة، بحسب تقرير صادر عن شركة بارتيك بارتنرز في فبراير 2020 "بعنوان رأس المال الاستثماري التكنولوجي لإفريقيا 2020".

وقال مركز المعلومات، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، إن حجم الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة بمصر ارتفع بنحو الثلث في 2020 مقارنةً بعام 2019، وكذلك ارتفع عددها بنحو 83 بالمائة؛ مما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الإفريقية في 2020، بعدد 86 صفقة.

وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة.

وحازت مصر على 28 بالمائة من الاستثمار ات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية للقارة، بنحو 21.8 مليون دولار، وكذلك 50 بالمائة من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا التعليم، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الصحة حوالي 55 مليون دولار، يليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أونكتاد: مصر تتصدر دول إفريقيا المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر

إنفوجراف.. الصين والإمارات أكبر شركاء مصر التجاريين في 2020

الوزراء: مصر الأولى إفريقيًا في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة

محلل مالي: مصر مؤهلة لتكون مركزا لتصدير الخدمات التكنولوجية لإفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

انتقادات شديدة لأم بسبب اختيارها لاسم ابنها .. فيديو

وقاحة وكذب.. إليسا تنتقد مسؤولي بلادها وتثير جدلا واسعا عبر تويتر

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

بشرى سارة لجماهير اتحاد جدة قبل مواجهة القادسية

رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

بالأسعار.. مقارنة بين أوبل أسترا وكيا جراند سيراتو| صور

بيتر الألمانية تطرح الإصدار الجديد من سيارتها في مصر لأول مرة.. سعر ومواصفات