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أخبار العالم

نثق في نزاهة قضاء المملكة.. اليمن تؤيد بيان الخارجية السعودية حول قضية خاشقجي

السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
خاشقجي
خاشقجي
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قسم الخارجي
أعربت الخارجية اليمنية، اليوم السبت، عن تضامنها مع السعودية قيادة وشعبا، وتأييدها الكامل مع ماورد في بيان وزارة الخارجية بشأن تقرير مقتل جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها إنها تعرب عن ثقتها بنزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية والاجراءات والاحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة. 

وأكدت على معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورموزها واستقلالية قضاءها.

وأشادت بدور السعودية الريادي ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحرصهما الشديد على امن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

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