بعد شكاوى السيستم .. التعليم تحسم مصير طلاب أولى ثانوي المتعثرين في آداء الامتحان إلكترونيا

أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني بيان رسمي حسمت خلاله الجدل المثار منذ صباح اليوم بشأن سقوط سيستم امتحان اولى ثانوي و تعثر الطلاب في اداء الامتحان





حيث قالت وزارة التربية والتعليم : لقد حضر الامتحان اليوم 620 ألفا و133 طالبا /طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية،، لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.





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واعلنت وزارة التربية والتعليم : ان 552 ألفًا و936 طالب/طالبة تمكنوا بنجاح من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.





وقالت وزارة التربية والتعليم : بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.





وكان قد أدى 26624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 86.6%.





جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".