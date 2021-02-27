وزير التعليم: 10% من طلاب أولى ثانوي واجهوا مشاكل تقنية في امتحان اليوم





وقد حرص وزير التربية والتعليم علىً الرد على اصحاب الشكاوى المرسلة عبر جروبات المعلمين علىً تطبيق واتس اب ، حيث قال في اول رد فعل له على هذه الشكاوى : انتظرونا مساء اليوم .





حيث وعد وزير التربية والتعليم جميع متابعيه بأن يكشف مساء اليوم عن تفاصيل ما حدث اليوم في امتحانات الصف الاول الثانوي الالكترونية ، وخطة الوزارة لحل اي مشاكل و التفاعل مع شكاوى الطلاب





وقال وزير التربية والتعليم : للعلم نوضح للجميع انه قد تمكن 552 ألفا و936 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة *89.1%*، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة *91.8%*، وبالتالي الدقة تقتضي ان نقول ان هناك مشاكل شبكات ل ١٠٪؜ من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضي لنا وقد تواصلنا مع الاتصالات لتلاشي هذه المشكلة غدا ان شاء الله.





واضاف وزير التعليم : لا داعي للقفز على هذه الاستنتاجات.

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شكاوى عديدة من اولياء الامور والمعلمين بشأن تعثر طلاب اولى ثانوي في الدخول على منصة الامتحان اليوم اثناء امتحاني اللغة العربية والاحياء .