ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم العالي: قادرون على تخطي العام الدراسي بنجاح كبير رغم كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 08:27 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن  تفقد وزير التعليم العالي سير الامتحانات بـ جامعة القاهرة وعين شمس للاطمئنان على سير الامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي  في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يهمني الاطمئنان من الطلاب على سعادتهم باستقبال العام الدراسي عشان مستقبلهم ".

وأضاف خالد عبد الغفار:"  تحدي كبير باستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات مع اتباع الإجراءات الاحترازية ".

وتابع خالد عبد الغفار:"  قادرون على تخطي العام الدراسي بنجاح كبير رغم أزمة كورونا ".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة التعليم عدلت مواعيد امتحانات الطلاب بداية من الغد تفاديا لمشكلة تعطل السيستم التي حدثت اليوم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "هناك إجراءات احترازية مشددة في المدارس أثناء إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "صحة أبنائنا الطلاب قبل أي شيء والدولة المصرية حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحانات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

قدم طلب.. وزير التعليم لـ الطلاب: اللي عاوز يعتذر عن حضور الامتحانات أهلا وسهلا

عميد آثار القاهرة يكشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد قرار مد إجازة نصف العام

كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات

عميد هندسة القاهرة: ترحيل موعد الامتحانات العملية حضوريا لمدة أسبوع

وزير التعليم العالي يوجه رسالة مهمة للطلاب من داخل جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

بسبب أزمة المستحقات.. تأخر انطلاق مران الزمالك لمدة ساعة ونصف

أول رد من أبو الغيط بشأن التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي

غفوة فـ أزمة فـ عقاب.. التفاصيل الكاملة لواقعة "مذيعة الروج" في نشرة التاسعة

تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية 15 يومًا

الناس بتكلم نفسها.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب قانون الشهر العقاري

تمييز سلبي.. القضاء الإداري توقف دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة رمسيس.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات جريئة لـ شيرين رضا تخفي سنها الحقيقي .. شاهد

بملابس رياضية جريئة.. رانيا منصور تثير الجدل بأنوثتها في الجيم

نشرة المرأة والصحة.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات.. وهؤلاء مهددون بجرثومة المعدة