وزير التعليم العالي: قادرون على تخطي العام الدراسي بنجاح كبير رغم كورونا

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن تفقد وزير التعليم العالي سير الامتحانات بـ جامعة القاهرة وعين شمس للاطمئنان على سير الامتحانات الفصل الدراسي الأول.





وقال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يهمني الاطمئنان من الطلاب على سعادتهم باستقبال العام الدراسي عشان مستقبلهم ".





وأضاف خالد عبد الغفار:" تحدي كبير باستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات مع اتباع الإجراءات الاحترازية ".





وتابع خالد عبد الغفار:" قادرون على تخطي العام الدراسي بنجاح كبير رغم أزمة كورونا ".





ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة التعليم عدلت مواعيد امتحانات الطلاب بداية من الغد تفاديا لمشكلة تعطل السيستم التي حدثت اليوم.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "هناك إجراءات احترازية مشددة في المدارس أثناء إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول".



