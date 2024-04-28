إخماد حريق في عنبر دهانات مصنع سيارات شهير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ ٧ سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع سيارات شهير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في مصنع سيارات تحمل ماركة شهيرة بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح البلاغ والدفع بقوات الحماية المدنية.

دفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ ٧ سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق، ونجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو تلفيات.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث قسم ثان أكتوبر أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في لوحة مفاتيح داخل عنبر دهان السيارات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.