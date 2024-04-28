عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليق عملياته في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المميت.. قرار عاجل من المطبخ العالمي

هجوم على افراد اغاثة
هجوم على افراد اغاثة المطبخ العالمي

أعلن المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن"، اليوم الأحد، استئناف عملياته في غزة غدا.

وكان المنظمة الإغاثية قد علقت عملها في غزة بعد أن أسفرت غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في 1 أبريل عن مقتل 7 عمال.

ووفقا للمطبخ العالمي سيقوم الفريق الفلسطيني بتوصيل الطعام، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من القطاع.

وحتى الحادث المميت، شكل المطبخ المركزي العالمي نحو 62% من جميع مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة، وفقا للمنظمة.

وتقول الرئيسة التنفيذية ل "وورلد سنترال كيتشن"،  إيرين جور: "نحن نعيد تشغيل عملياتنا بنفس الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الناس".

وتابعت: "حتى الآن، قمنا بتوزيع أكثر من 43 مليون وجبة، ونحن حريصون على تقديم ملايين أخرى".

وشددت على أن "الغذاء حق عالمي، وكان عملنا في فلسطين المهمة الأكثر إنقاذا للحياة في تاريخنا التنظيمي الذي يمتد إلى 14 عاما".

وأضافت: "سنستمر في الحصول على أكبر قدر ممكن من الطعام إلى غزة، بما في ذلك شمال غزة، عن طريق البر أو الجو أو البحر".

وفقا للمنظمة المطبخ العالمي، لدى منظمة الإغاثة 276 شاحنة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، وسترسل أيضا شاحنات من الأردن.

ولا يزال المطبخ العالمي يتطلع إلى استخدام الممر البحري من قبرص وتنظر في استخدام ميناء أشدود.

كما أعلنت المنظمة أيضا أنها ستفتتح مطبخا ثالثا في غزة، في منطقة ماواسي الساحلية. وسيطلق عليه اسم "مطبخ داميان" بعد مقتل عامل الإغاثة البولندي داميان سوبول في 1 أبريل.

ولدى المنظمة مطبخان آخران عالي الإنتاج، أحدهما في رفح والاخر في دير البلح.

وتواصل المنظمة الدعوة إلى إجراء تحقيق محايد ودولي في هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت جور: "لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرار: التوقف عن التغذية تماما خلال واحدة من أسوأ أزمات الجوع على الإطلاق، وإنهاء عمليتنا التي شكلت 62٪ من جميع مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية أو الاستمرار في التغذية مع العلم أن المساعدات وعمال الإغاثة والمدنيين يتعرضون للترهيب والقتل".

واختتمت "في نهاية المطاف، قررنا أنه يجب علينا الاستمرار في التغذية، ومواصلة مهمتنا المتمثلة في الحضور لتوفير الطعام للناس خلال أصعب الأوقات".

الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الهجوم الإسرائيلي البولندي المطبخ المركزي العالمي المطبخ العالمي المنظمات غير الحكومية جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية لجيش الاحتلال غارة جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك ودريمز بالكونفدرالية الأفريقية

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

برودة ليلا وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد حملة "بلاها فراخ"| انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

بعد تعليق عملياته في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المميت.. قرار عاجل من المطبخ العالمي

بعد الاحتفال بعيد القيامة.. هذا موعد إنهاء تطبيق قرار تخفيف أحمال الكهرباء

سحب الاستثمارات الصهيونية ومصانع الأسلحة ووقف التعاون مع أكاديميات إسرائيل| قواعد ثلاث لوقف ثورة طلاب جامعات أمريكا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

تذاكر مجانية للجالية المصرية في غانا لحضور مباراة الزمالك ودريمز

10 لاعبين.. غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة دريمز بالكونفدرالية الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. الأميرة «رجوة» زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بجمالها

لماذا تنتج الصين سيارات أكثر من حاجتها؟ إليك السبب

فستان مبهج .. ميريام فارس تتألق بإطلالة صيفية

صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور

فيديو

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الكونغولي أردي نديمبو

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ