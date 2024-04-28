غرفة الجيزة التجارية: أسعار السيارات الأوروبية يجب أن تنخفض مابين 24.2 -35.4%

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ان أسعار السيارات المستوردة يجب أن تنخفض بنسب أعلى من التي تم الإعلان عنها حتى الآن، نظرا للتراجع الكبير في مستويات التكلفة، بعد انخفاض سعر صرف الدولار لمستوى 47 جنيها مقارنة بمستويات تجاوزت 65 جنيها في السوق الموازية قبل تعويم سعر الصرف فى مارس الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة أن البنوك تقوم حاليا بتدبير الدولار لجميع الشركات والمستوردين بسعر منخفض عن الأسعار المتداولة للعملة قبل تحرير سعر الصرف، ما يسهم في حدوث انخفاضات كبيرة في أغلب السلع وخاصة التي كانت مقومة على سعر الصرف في السوق الموازية، مضيفا أن أسعار السيارات المستوردة من الخارج مازالت تباع بسعر أعلى من تكلفتها الحقيقية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة أنه بافتراض أن سعر السيارة الأوروبية المنشأ فوق 2000 سي سي يبلغ 10 آلاف دولار، باحتساب قيمة رسم التنمية وضريبة الجدول والقيمة المضافة، فإن مجمل التكلفة يقترب من مليون و20 ألف جنيه مصري بسعر صرف 65 جنيها، ولكن مع تراجع قيمة الدولار لمستوى 47 جنيها، واحتساب الزيادة في قيمة الدولار الجمركي فإن التكلفة ستنخفض إلى مستوى 773 ألف جنيه أي بتراجع نسبته 28%.

وتابع: "قياسا على ذلك من المفترض أن تتراجع أسعار السيارات فوق 2000 سي سي بنسبة لا تقل عن 24.2% من السعر الأصلي، خلافا لـ"الأوفر برايس" الذي يجب إلغاؤه تماما".

ولفت إلى أن نسبة الخفض ينبغي أن ترتفع إلى 35.4% من سعر البيع الأصلي للسيارات الأوروبية الأقل من 1600 سي سي والتي تتحمل رسوم تنمية وضريبة جدول وقيمة مضافة تصل إلى 18%، علما بأن الأنواع الأوروبية المستوردة معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

تراجع أغلب أسعار السلع الغذائية

وأكد المهندس أسامة الشاهد أن أسعار أغلب السلع الغذائية الأساسية شهدت تراجعا خلال الشهرين الماضيين بنسب تتراوح ما بين 27 و36%، بعد استقرار سعر الصرف ووفرته في البنوك الرسمية وزيادة الإفراجات الجمركية للسلع ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى انخفاض أسعار الزيت الخليط بمتوسط 35% ليصل سعر اللتر حاليا إلى 65 جنيها، كما تراجع اللحوم الهندية المستوردة من 340 جنيها للكيلو إلى 285 جنيها، والبرازيلي من 380 جنيها إلى 350 جنيها، أما اللحوم البلدية قد شهدت انخفاضا من متوسط 400 جنيه إلى 350 جنيه للكيلو، بعد نزول أسعار الأعلاف من 31 ألف جنيه إلى 22.500 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار الدواجن الحية بنسب مرتفعة.

وأضاف أن السكر الحر أصبح متوافرا في الأسواق بمتوسط 36 جنيها بعد أن تخطى مستويات 55 جنيها ولم يكن متاحا، هذا بالإضافة إلى السكر التمويني بسعر12.6 جنيه للكيلو والسكر الإضافي على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم عقد اجتماع بحضور ممثلي الجهات الحكومية وممثلي مصانع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية، حيث تم الاتفاق مع عدد من شركات الأجهزة الكهربائية على تخفيض الأسعار، وأعلنت شركة ميديا المالكة لشركة توشيبا خفض الأسعار بنسبة 20% وعرض إضافي بخصم 5%، كما خفضت شركة فريش أسعار الأجهزة بنحو 20% على مرتين وأعلنت خلال الاجتماع خفض إضافي 10% على الثلاجات، وأيضا خفضت شركة بوش أسعارها 20%، وذلك لجميع أنواع الأجهزة الكهربائية باستثناء التكييفات التي لن تشهد أسعارها انخفاضا خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعتها مثل النحاس حيث شهد سعره ارتفاعا من 7800 دولارا للطن إلى 10500 دولارا للطن.

وشدد على أن الغرفة في اجتماعات متواصلة مع باقي أعضاء الشعب المنتسبة لها لبحث عناصر التكلفة والتخفيضات المتوقعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض الأسعار وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين بعد أن نجحت الدولة في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتدبير احتياجات كافة الشركات المنتجة محليا والمستوردين من العملة وبسعر منخفض.