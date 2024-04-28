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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تؤدي احتجاجات الجامعات الغربية لتغيير الموقف الدولي بشأن غزة؟

مظاهرات غزة
مظاهرات غزة

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، حلقة بعنوان: "بهدف حشد الرأي العام.. هل تؤدي احتجاجات الجامعات الغربية لتغيير الموقف الدولي بشأن غزة؟".

وجاء بالحلقة أنه في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تستمر الاحتجاجات الشعبية في دول العالم، منددة بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وسياسيات بنيامين نتنياهو التصعيدية، واستمرار العدوان على القطاع.

الولايات المتحدة وأوروبا

هذه الاحتجاجات الغربية وصلت إلى الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا لتأتي في ظل دعم الحكومات الغربية لإسرائيل وعدم قيامها باتخاذ إجراءات رادعة من شأنها أن تجبر إسرائيل على التراجع عن عدوانها على قطاع غزة الأمر الذي يطرح التساؤلات بشأن عن جدوى هذه الاحتجاجات في مسار الحرب على غزة.

الاحتجاجات في جامعات الولايات المتحدة وأوروبا لدعم غزة يفتح المجال حول قدرتها على حشد الرأي العام الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لإجبار الغرب على اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل، فهل تتمكن هذه التظاهرات من فرض حل جذري للحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؟.

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