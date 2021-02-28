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أخبار البلد

وزيرة الصحة: نجحنا في الحصول على 38.2 مليون جرعة من تطعيمات شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طبي "أهالينا" بـ مدينة السلام محافظة القاهرة، والتي تستمر حتى الأربعاء 3 مارس المقبل بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.


وأكدت وزيرة الصحة والسكان، نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم ("SABIN" أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال بالرغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف"، في إطار الحرص على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.


من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أنه من المقرر تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" من التطعيم "أحادي التكافؤ" من خلال تنفيذ حملتين بينهما شهر واحد، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال، كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.


وقال "مجاهد" إن الوزيرة أكدت أهمية تنفيذ تلك الحملة في ظل الوضع الحالي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مصر تمتلك نظاما قويا من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية ساهم في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في عام 2006.

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وأضاف أن الوزيرة وجهت رسالة أثناء قيامها بتطعيم عدد من الأطفال، دعت خلالها جميع الأسر إلى أهمية التوجه إلى أقرب فرقة للحملة متواجدة بمواقعهم، لتطعيم أطفالهم للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، كما أكدت أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.


ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت تغطية الحملة جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى 100% من الأطفال المستهدفين والبالغ عددهم 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن التطعيم يتم من خلاب فرق ثابتة بأكثر من 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس، والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.


وذكر أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل، ويشارك في أعمال الحملة 90 ألف شخص من الفرق الطبية، بالإضافة إلى 2000 سيارة إسعاف و800 سيارة قوافل علاجية متنقلة لأول مرة تجوب أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق النائية والعزب والنجوع، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال.
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