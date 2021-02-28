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سيارات

لمحبي الفخامة.. أغلى 4 سيارات في الإمارات

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:00 م
سيارات فارهة
سيارات فارهة
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أماني نوار
يبحث دائما المقيمين في الإمارات عن السيارات الانيقة والفارهة ، حيث يعد السوق الخليجي من أكبر أسواق السيارات الفارهة  في الوطن العربي ، وفي هذا التقرير نقدم أكثر السيارات الفارهة انتشارا في الإمارات .


ماكلارين Gt 2021
2021 Mclaren GT: Release Date, Specs, Engine, 0-60 And MPG Explained!

تعتمد السيارة الجديدة على محرك V8 جديد سعة 4.0 ليتر بشاحن توربيني، وأقصى عزم دوران يبلغ 630 نيوتن.متر، وينتج المحرك 620 حصانًا، و يتيح ناقل الحركة 7 سرعات، ويوازن نظام نقل الحركة بشكل عام التحسين والكفاءة وسعر السيارة في الإمارات 900 ألف درهم

بنتلي كونتيننتال GT
بنتلي كونتيننتال جي تي مولينير كوبيه 2021 الجديدة - قمة الفخامة الجديدة - موقع ويلز

تأتي بمحرك W12 سعة 6000 سي سي 626 حصان أو محرك V8  قوي 4000 سي سي 542 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات وتصل سرعتها حتي 320 كيلو متر وسعر السيارة في الإمارات مليون و600 ألف درهم .

رولز رويس فانتوم
رولز رويس فانتوم الجديدة كليا- أفخم سيارة في العالم على الاطلاق - موقع ويلز

سعر السيارة 2 مليون درهم إماراتي ، وتستمد السيارة قوتها من محرك جديد بالكامل V12 سعة 6.75 لتر مع زوج من الشواحن التوربينية يولد قوة 563 حصان و 900 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس زد اف أوتوماتيكي من 8 سرعات.

مرسيدس GLS  2021
مرسيدس AMG GLS 63 2021 سيارة أداء عالي جديدة تتسع لـ 7 ركاب | ArabGT

تعتمد على محرك 6 أسطوانات 3000 سي سي توربو سوبرتشارجد مع نظام هجين خفيف EQ-Boost بجهد 48 فولت يوفر قوة إضافية تبلغ 21 حصان و250 نيوتن متر لتُصبح القوة الإجمالية 429 حصان و520 نيوتن مترو المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات دفع رباعي و تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر خلال 5.2 ثانية وسعر السيارة مليون درهم.
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