لمحبي الفخامة.. أغلى 4 سيارات في الإمارات





ماكلارين Gt 2021





تعتمد السيارة الجديدة على محرك V8 جديد سعة 4.0 ليتر بشاحن توربيني، وأقصى عزم دوران يبلغ 630 نيوتن.متر، وينتج المحرك 620 حصانًا، و يتيح ناقل الحركة 7 سرعات، ويوازن نظام نقل الحركة بشكل عام التحسين والكفاءة وسعر السيارة في الإمارات 900 ألف درهم

بنتلي كونتيننتال GT





تأتي بمحرك W12 سعة 6000 سي سي 626 حصان أو محرك V8 قوي 4000 سي سي 542 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات وتصل سرعتها حتي 320 كيلو متر وسعر السيارة في الإمارات مليون و600 ألف درهم .

رولز رويس فانتوم





سعر السيارة 2 مليون درهم إماراتي ، وتستمد السيارة قوتها من محرك جديد بالكامل V12 سعة 6.75 لتر مع زوج من الشواحن التوربينية يولد قوة 563 حصان و 900 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس زد اف أوتوماتيكي من 8 سرعات.

مرسيدس GLS 2021





تعتمد على محرك 6 أسطوانات 3000 سي سي توربو سوبرتشارجد مع نظام هجين خفيف EQ-Boost بجهد 48 فولت يوفر قوة إضافية تبلغ 21 حصان و250 نيوتن متر لتُصبح القوة الإجمالية 429 حصان و520 نيوتن مترو المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات دفع رباعي و تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر خلال 5.2 ثانية وسعر السيارة مليون درهم.

يبحث دائما المقيمين في الإمارات عن السيارات الانيقة والفارهة ، حيث يعد السوق الخليجي من أكبر أسواق السيارات الفارهة في الوطن العربي ، وفي هذا التقرير نقدم أكثر السيارات الفارهة انتشارا في الإمارات .