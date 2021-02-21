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سيارات

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:00 م
لكزس ES 350
لكزس ES 350
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كريم عاطف
أعلنت شركة لكزس التجارية الخاصة بالطرازات الفارهة التابعة لتويوتا اليابانية، عن وصول السيارة طراز ES 350 فى السوق المحلية بفئتين، والتى تنتمى إلى فئة السيدان العائلية متوسطة الحجم.


وتستمد السيارة لكزس طراز ES 350 ، قوتها من محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر بقوة 302 حصان ميكانيكي بنظام جر أمامي وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.


وتنطلق لكزس ES 350 من نقطة الثبات إلى 100 كم/س في 6.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 210 كم، ومتوسط استهلاكها للوقود داخل المدن 9.1 لتر وخارجها 7.1 لقطع 100 كم.


أما عن شكل السيارة لكزس طراز ES 350 الخارجى فيأتى بشبك أمامي كبير، وتحيط به مصابيح بتصميم متطور، وفي الخلفية زودت السيارة بأضواء جديدة وجناح مدمج بحافة باب الصندوق الخلفي.


وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة تتوسط لوحة القيادة وشاشة أخرى قياس 7 بوصة في لوحة العدادات ونظام لشحن الهواتف الذكية لاسلكيًا، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية وستائر كهربائية وزر تشغيل وإغلاق المحرك ونظام تكييف كهربائي ثنائي النطاق ومقاعد من الجلد الفاخر مزود بخاصية التدفئة والتبريد، وإمكانية التحكم بنظام التكييف للمقصورة الخلفية.


وتضم السيارة العديد من الممزيات الخاصة بالسلامة، منها فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظان EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيا، ونظام التحكم بالثبات ونظام كشف النقاط العمياء والتنبيه عند الخروج عن المسار ومثبت للسرعة وكاميرا وحساسات ركن خلفية ونظام التحكم بتماسك العجلات.


ومزودة بنظامي Apple car play وAndroid، ونظام صوتي من Mark Levinson يرتبط بمشغل CD/DVD ونظام بلوتوث وAUX-USB ومدخل لربط الأجهزة الموسيقية IPod.


ويبدأ سعر السيارة لكزس طراز ES 350 فى مصر من 2 مليون و550 ألف جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فتصل إلى سعر 2 مليون و700 ألف جنيه.
شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021
شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021
شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021
شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021
شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021
شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021
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