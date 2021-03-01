ضعى المناديل المبللة في الغسالة لسبب سيدهشك

يقضي الشخص العادي حوالي 4 ساعات أسبوعيًا في الغسيل، بينما تقوم الغسالات الحديثة بمعظم العمل ، يمكننا تحسين نتيجة الغسيل بشكل كبير وتوفير الكثير من الوقت بخدعة واحدة بسيطة.
كيف الإستفادة من المناديل بشكل صحيح:
ضع ما لا يزيد عن 3 مناديل مبللة في الغسالة. عندما تبدأ الأسطوانة في الدوران ، تختلط المناديل بالملابس وتجمع الشعر والفراء. يجب عليك استخدام مناديل مبللة جديدة لكل غسلة حتى تتمكن من رؤية النتائج المرضية.
تأكدى من أن المناديل الخاصة بك كثيفة بدرجة كافية.
يجب أن تكون المناديل المبللة قوية بما يكفي حتى لا يتمزق داخل الجهاز. حاول تقطيعها إلى شرائح. إذا كنت تستطيع فعل ذلك بالكاد ، فهذه المناديل المبللة مثالية.
هل المناديل الورق فعالة؟
لا تحاول استبدال المناديل المبللة بالورق أو القماش. الورق ليس ثابتًا بدرجة كافية ، لذا سينتهي بك الأمر بتنظيف قطع صغيرة من الورق من ملابسك. كما أن مناديل القماش لن تؤدي الغرض - لن ترى أي نتائج على الإطلاق.
لا تنس التخلص من الرائحة:
إذا كنت لا تريد أن تمتص ملابسك رائحة المناديل المبللة ، فاختر منتجًا مضادًا للبكتيريا أو غير معطر. يمكنك أيضًا إضافة بعض منعم الأقمشة للتخلص من الرائحة.
ستكون هذه الطريقة مفيدة بالتأكيد إذا كان لديك حيوانات أليفة أو تمتلك الكثير من الملابس الداكنة. فقط ضعي منديلًا مبللًا في الغسالة قبل حشو ملابسك بالداخل وسترى ما سيحدث وفقا لموقع برايت سايد
إليك وفقا لموقع برايت سايد فائدة وضع مناديل مبللة فى الغسالة:
القضاء على وبر الملابس:تساعد المناديل المبللة على إزالة الوبر والشعر من الملابس و قطع القماش الصغيرة وتتجمع كل هذه الجسيمات على المناديل المبللة ، ونتيجة لذلك ، تبدو الملابس أنظف كثيرًا ولن تضطر إلى جمع كل هذه الوبرة من ملابسك بنفسك.
كيف الإستفادة من المناديل بشكل صحيح:
ضع ما لا يزيد عن 3 مناديل مبللة في الغسالة. عندما تبدأ الأسطوانة في الدوران ، تختلط المناديل بالملابس وتجمع الشعر والفراء. يجب عليك استخدام مناديل مبللة جديدة لكل غسلة حتى تتمكن من رؤية النتائج المرضية.
تأكدى من أن المناديل الخاصة بك كثيفة بدرجة كافية.
يجب أن تكون المناديل المبللة قوية بما يكفي حتى لا يتمزق داخل الجهاز. حاول تقطيعها إلى شرائح. إذا كنت تستطيع فعل ذلك بالكاد ، فهذه المناديل المبللة مثالية.
هل المناديل الورق فعالة؟
لا تحاول استبدال المناديل المبللة بالورق أو القماش. الورق ليس ثابتًا بدرجة كافية ، لذا سينتهي بك الأمر بتنظيف قطع صغيرة من الورق من ملابسك. كما أن مناديل القماش لن تؤدي الغرض - لن ترى أي نتائج على الإطلاق.
لا تنس التخلص من الرائحة:
إذا كنت لا تريد أن تمتص ملابسك رائحة المناديل المبللة ، فاختر منتجًا مضادًا للبكتيريا أو غير معطر. يمكنك أيضًا إضافة بعض منعم الأقمشة للتخلص من الرائحة.