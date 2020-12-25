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من غير تعب.. 3 خطوات فعالة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:33 م
طريقة تنظيف الغسالة
طريقة تنظيف الغسالة
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نهى هجرس
كل شيء يحتاج إلى التنظيف من حين لآخر، والغسالة ليست استثناء، فبعد غسل كميات كبيرة من الملابس المتسخة، يمكن أن تتلطخ الأجزاء الداخلية من الغسالة، وقد تلتصق الروائح بجدرانها وتنتقل إلى ملابسك. 

وكشف موقع "wikihow" طرق تنظيف الغسالة من الداخل بشكل صحيح...

املأ الآلة بالماء الساخن
غالبًا ما تحتوي الموديلات الأحدث من ماكينات التحميل الأمامي على دورات تنظيف ذاتية، لذلك فقم بملئها بالماء الساخن في هذا الإعداد، إذا لم يكن لديك دورة تنظيف ذاتي، فقط املأها بالماء الساخن.

أضف ربع لتر من المُبيض لإزالة البقع
إذا كان الجزء الداخلي من الغسالة الخاص بك ملطخًا، فسيقوم المبيض بالغرض، قم بإضافته من خلال الموزع حتى يختلط بالماء الساخن، ثم اترك الغسالة تنهي باقي دورة الغسيل. 

نظف الختم المطاطي الموجود على الباب 
هذه المنطقة عرضة لنمو العفن، حيث يمكن أن ينحصر الماء بين مانع التسرب والآلة، استخدم منظفًا متعدد الأغراض وإسفنجة أو منشفة ورقية للتنظيف أسفل الختم وحوله. 
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