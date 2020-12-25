طرق مذهلة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

طرق تنظيف الغسالة الأوتوماتيك.. تتراكم الأوساخ والعفن وغيرها من البقايا المتسخة داخل الغسالة بمرور الوقت، إليك كيفية تنظيف الغسالة، بما في ذلك الغسالات التي يتم تحميلها من الأمام والتحميل العلوي، لتنظيف الغسيل قدر الإمكان.



كيفية تنظيف الغسالة

وفقا لما نشره موقع homekeeping، إذا كانت الغسالة تحتوي على وظيفة التنظيف الذاتي ، فاختر تلك الدورة واتبع تعليمات الشركة المصنعة لتنظيف الجزء الداخلي من الغسالة. بخلاف ذلك، يمكنك استخدام هذه العملية البسيطة المكونة من ثلاث خطوات للتخلص من التراكم في خراطيم وأنابيب الغسالة وضمان بقاء ملابسك نظيفة ونظيفة.





الخطوة 1: قم بتشغيل دورة ساخنة باستخدام الخل

قم بتشغيل دورة فارغة منتظمة على الساخن باستخدام كوبين من الخل الأبيض بدلًا من المنظف. أضف الخل إلى موزع المنظفات. (لا تقلق بشأن إلحاق الضرر بالجهاز ، لأن الخل الأبيض لن يضر بالملابس.) مزيج الماء الساخن والخل يزيل ويمنع نمو البكتيريا. يمكن أن يعمل الخل أيضًا كمزيل للروائح الكريهة ويقضي على روائح العفن.







الخطوة 2: فرك الغسالة من الداخل والخارج

في دلو أو حوض قريب ، اخلطي حوالي ربع كوب من الخل مع ربع لتر من الماء الدافئ. استخدمي هذا الخليط ، بالإضافة إلى إسفنجة وفرشاة أسنان مخصصة لتنظيف الجهاز من الداخل. انتبه بشكل خاص إلى موزعات منعم الأقمشة أو الصابون ، وداخل الباب ، وحول فتحة الباب إذا كان موزع الصابون الخاص بك قابلًا للإزالة ، فانقعه في ماء الخل قبل الفرك. امنح الجزء الخارجي للآلة مسحًا أيضًا.





الخطوة 3: تشغيل دورة ساخنة ثانية

شغلي دورة أخرى فارغة ومنتظمة على الساخن، بدون منظف أو خل، إذا رغبتي في ذلك، أضيفي 12 كوب من صودا الخبز إلى الجرن للمساعدة في إزالة التراكم المتراكم من الدورة الأولى، بعد اكتمال الدورة، امسحي داخل الحلة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة لإزالة أي بقايا متبقية.





نصائح لتنظيف غسالة التحميل العلوي

لتنظيف غسالة التحميل العلوي، ضع في اعتبارك إيقاف الغسالة مؤقتًا أثناء دورة الماء الساخن الأولى الموضحة أعلاه. اتركي الحوض يمتلئ ويهتز لمدة دقيقة تقريبًا ، ثم أوقفي الدورة لمدة ساعة للسماح للخل بالنقع.





تميل الغسالات التي تعبأ من الأعلى أيضًا إلى جمع غبار أكثر من غسالات التحميل الأمامي. لإزالة الغبار أو بقع المنظفات ، امسح الجزء العلوي من الجهاز والأقراص باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة مغموسة في الخل الأبيض. استخدم فرشاة أسنان لفرك البقع التي يصعب الوصول إليها حول الغطاء وتحت حافة الحوض.







نصائح لتنظيف غسالة التحميل الأمامي

عندما يتعلق الأمر بتنظيف الغسالات التي يتم تحميلها من الأمام ، فإن الحشية أو مانع التسرب المطاطي حول الباب ، عادة ما يكون السبب وراء رائحة الملابس الكريهة، يمكن أن تخلق الرطوبة والمنظفات المتبقية أرضًا خصبة للعفن والعفن ، لذلك من المهم تنظيف هذه المنطقة بانتظام، لإزالة الأوساخ ، قم برش المنطقة المحيطة بالباب بالخل الأبيض المقطر واتركه مع فتح الباب لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل مسحه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة. لتنظيف أعمق ، يمكنك أيضًا مسح المنطقة بمحلول مبيض مخفف، لمنع نمو العفن أو العفن الفطري ، اترك الباب مفتوحًا لبضع ساعات بعد كل غسلة للسماح للرطوبة بالجفاف.