لماذا غاب الفنانون عن جنازة أحلام الجريتلي؟

في مشهد ظهر حزينا، بما يتناسب مع موقف الوداع ولحظات التشييع الاخيرة، رحلت الفنانة القديرة أحلام الجريتلي إلى مثواها الأخير في غياب الفنانين والعاملين في الوسط الفني ممن زاملوها على مدار سنوات عمرها.









أحلام الجريتلي سيدة الأدوار الثانوية الصعبة، وملامح الأم المصرية في السينما والدراما، رحلت في وقت عصيب تشابكت فيه الازمات وتبعثرت العواطف وكثرت فيه انباء الراحلين بدءًا من رجاء الجداوي وحسن حسني وانتهاءً بـ يوسف شعبان بالامس.









أقارب وأهل الفنانة أحلام الجريتلي تواجدوا وحدهم في لحظات التشييع وألقوا النظرة الاخيرة على جثمان الراحلة قبل ان يعودوا جميعا، بينما تبقى أحلام الجريتلي في ذاكرة الفن السابع بأدوارها وشخصياتها المتعددة.









رد فعل الأهل على غياب الفنانين





في تصريحات مقتضبة أدلى بها احمد الجريتلي نجل الفنانة للصحفيين، قال إنه لا يلوم احدا من الفنانين بسبب غيابهم، وكأنه يُقدر ظروف الجميع والوقت الحالي بسبب أزمة كورونا.









وطلب نجل الفنانة الراحلة من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بعد أن وارت الثرى وانتهت رحلتها مع الفن والحياة.









التزامن مع جنازة يوسف شعبان





مع بدء تشييع جثمان الفنانة أحلام الجريتلي كانت جنازة الفنان القدير يوسف شعبان تتحرك باتجاه المقابر، ولا شك ان التاريخ الفني والعلاقات في الوسط تنصف الفنان القدير يوسف شعبان الذي قد يكون قد استأثر بحضور بعض الفنانين لجنازته وهو ما تسبب في غيابهم عن جنازة أحلام الجريتلي.









لكن الملفت للنظر كان الحضور القليل من الفنانين لجنازة يوسف شعبان ايضا وهو ما يفسر سبب الغياب الأوحد وهي الظروف الطارئة والاجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.









نعي الراحلة





وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، أمس عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.









وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة وألهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".









أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".