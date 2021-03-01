لحماية المستهلكين.. شعبة الأجهزة المنزلية تطالب بتطبيق مواصفات أمان البوتاجازات

طالب أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة الحكومة وأصحاب مصانع البوتاجازات بتطبيق المواصفة الخاصة بأمان البوتاجازات لزيادة الأمان للمستهلك الذي تعمل الدولة على حمايته وخدمته.





أضاف هلال فى بيان له أن تطبيق المواصفة يعطينا فرصة أكبر فى عمليات التصدير وجلب العملة الصعبة وذلك لكى يأخذ المنتج المصرى وضعه الصحيح داخل الأسواق العالمية طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

أوضح رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه بالنسبة للمكونات الموجودة داخل المصانع التى لم توفق أوضاعها يكفيها فترة 6 شهور لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفة، منوها أن هذه المواصفة صادرة منذ أكثر من 3 سنوات وكان يجب أن يوفقوا أوضاعهم خلال كل هذه الفترة.





وطالب بضرورة الإعلان عن أسماء المصنعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم رغم وجود مواصفة منذ 4 سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرا إلى أنه على كافة المصانع التى لم توفق أوضاعها منذ 2017 حتى الآن أن تأخذ مهلة لا تزيد عن 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لحماية المستهلك المصرى ضد أى مخاطر تهدد حياته.





يذكر أن يوجد مشكلة وأزمة كبيرة فى عدم تطبيق وتفعيل مواصفة 2017 خاصة الأمان داخل البوتاجازات تطبيقا لقانون حماية المواصفات والجودة المصرية القياسية لدى بعض مصانع البوتاجازات لحماية المواطنين ضد أى مخاطر مرتقبة.