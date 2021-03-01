وزير التعليم: سنعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان النهائي

التخطيط الفني لـامتحانات الثانوية العامة 2021 مختلف تماما عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.





وقال وزير التربية والتعليم، لن نفصح عن التفاصيل الآن لأسباب تأمينية، ولكن نؤكد أننا سوف نجري امتحانات تجريبية للثانوية العامة مرة أو اثنين قبل الامتحان النهائي.





وأضاف وزير التربية والتعليم: أرجو ترك الأمور الفنية والتنظيمية للدولة مع ملاحظة أن نسبة إتمام الامتحان الإلكتروني اليوم وصلت لـ ٩٩،٩٪؜ حول الجمهورية".





وكان قد أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان إلكترونيا في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، وذلك في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.





وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن الأوضاع تسير بشكل جيد جدا منذ صباح اليوم، حيث لم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.





وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي داخل اللجان الآن.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر جروب أولياء أمور مصر عبر تطبيق واتس اب، أن