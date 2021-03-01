وزير التعليم: سنعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان النهائي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر جروب أولياء أمور مصر عبر تطبيق واتس اب، أن التخطيط الفني لـامتحانات الثانوية العامة 2021 مختلف تماما عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
وقال وزير التربية والتعليم، لن نفصح عن التفاصيل الآن لأسباب تأمينية، ولكن نؤكد أننا سوف نجري امتحانات تجريبية للثانوية العامة مرة أو اثنين قبل الامتحان النهائي.
وأضاف وزير التربية والتعليم: أرجو ترك الأمور الفنية والتنظيمية للدولة مع ملاحظة أن نسبة إتمام الامتحان الإلكتروني اليوم وصلت لـ ٩٩،٩٪ حول الجمهورية".
وكان قد أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان إلكترونيا في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، وذلك في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.