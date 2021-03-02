"أشرف بن شرقي" في سؤال بامتحان حقوق جامعة سوهاج يثير غضب السوشيال ميديا

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نموذجا من امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة، كلية الحقوق بجامعة سوهاج، والذي تناول سؤالا بصيغة اثارت جدلا وغضبا كبيرين عبر السوشيال ميديا.

جاء السؤال كالاتي: «أثناء تواجد أشرف بن شرقي المغربي الجنسية والذي يلعب لنادي الزمالك المصري في مصر والتي يتوطنها زوجته وأولاده ولهم محل إقامة فيها، أصيب بفيروس كورونا المستجد، فقد على أثرها حياته تاركا تركة ضخمة، فقامت زوجته وأولاده بحصر التركة في مصر وتوزيعها، فظهر أخ للمتوفى كان على مشاكل معه اسمه أكرم، مقيم في نجع الميرة بمركز جهينة محافظة سوهاج، منذ أمد بعيد وحاصل على الجنسية المصرية إلى جانب المغربية».

واستكمل بالسرد: «وقام برفع دعوى أمام المحكمة المصرية طالب فيها بنصيبه في تركة أخيه المتوفي من زوجته وأولاده، وكان أكرم قد اشترى عقارا كائنا بمدينة مرسيليا الفرنسية بموجب عقد بيع مسجل من الاخوة لوك وبلوك وكوك، فرنسيي الجنسية، تم إبرامه في ألمانيا، وكان بلوك متوطنا في مصر وله محل إقامة فيها، ولكنهم رفضوا تسليمه العقار فقام برفع دعوى أمام المحاكم المصرية مطالبا في دعواه المدعي عليهم الفرنسيين بتسليمه العقار الذي اشتراه منهم».

وتابع: «وأثناء تواجده في فرنسا تعرف على نرمين سورية الأصل فرنسية الجنسية مقيمة في فرنسا ومتوطنة فيها فتزوج منها في فرنسا ولكن سرعان ما حدثت بعض الخلافات بينهما نتيجة قيامها بالعمل في أحد المسارح في فرنسا دون علمه، مما جعل أكرم يهجر زوجته نرمين ويعود إلى وطنه مصر التي يقيم بها، فرفعت الزوجة دعوى تطليق على زوجها أكرم أمام احدى المحاكم المصرية لهجره لها وطلب نفقه لها والبنها الذي يقيم معها».

وكان السؤال يتطلب ذكر بعض الاحكام القانونية طبقا لهذه القصة المعروضة في النموذج المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي رفضه الكثير بسبب صياغته، واستنكر عميد الجامعة هذه الضجة المثارة موضحا ان دكتور المادة لا يقصد الإساءة لنادي الزمالك ولا جمهوره ولا لاعبيه، انما الغرض كان اقتباس اسم مشهور ليسهل على الطلاب.





استهانة بالزمالك وجمهوره، وبمشاعر الاشقاء المغاربة عندما يقرأون هذا العبث، تجاه بن شرقي لاعب المنتخب المغربي#دكتور_حقوق_سوهاج_قذر_منحط pic.twitter.com/p8D1Xen9Ks — 3𝓐𝓑𝓓𝓞 (@_R2_1) March 2, 2021

هو الامتحان ده مش في طالبة زمالكاويه هيمتحنوا ويتأثروا بده ولا احنا مش من البلد دي ده واحد جاهل لايؤتمن ع رسالة التعليم #دكتور_حقوق_سوهاج_قذر_منحط pic.twitter.com/XGJ3Q0gyFw — منة سامح🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹🏹 (@_mna_01) March 2, 2021