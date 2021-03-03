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أخبار العالم

العربية: القاهرة منفتحة على العودة إلى مفاوضات سد النهضة لكن بشرط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:30 م
القاهرة منفتحة على
القاهرة منفتحة على العودة إلى مفاوضات سد النهضة
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قسم الخارجي
كشفت مصادر لشبكة "العربية"، أن القاهرة متمسكة بإشراك أطراف دولية إضافية في مفاوضات سد النهضة.


وأكدت المصادر أن القاهرة منفتحة على العودة إلى مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط وضع جدول زمني محدد.


وفي وقت سابق اليوم، أعربت إثيوبيا عن استعدادها للتفاوض بحسن نية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.


وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الأربعاء، إن أديس أبابا تتوقع استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا والوصول لاتفاق، وأكدت استعدادها للتفاوض بحسن نية.


كما أعرب مفتي عن تمسك إثيوبيا بالوساطة الأفريقية في ملف سد النهضة، وقالت إنها تأمل في نجاحها.


وأكدت مصر والسودان، أمس الثلاثاء، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.


وشدد البلدان - في بيان مشترك صادر في ختام مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى بالقاهرة - على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة.. وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.


وأكد الوزيران - كذلك - تمسّك البلدين بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة. 
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