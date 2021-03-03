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أخبار البلد

ميرى: عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم التصويت ٩٩١٥ عضوا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:49 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 9915 عضوا، وإن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل بـ 5 آلاف عضو.


وأضاف خالد ميرى، خلال كلمة له فى اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بالمرشحين، أن عدد اللجان الانتخابية 32 لجنة، وأنه سيتم تشكيل لجان بالدور الأرضى للتوقيع وأنه سيتم توزيع اللجان على جميع أدوار النقابة.


وتابع: "حريصون على أن يكون هناك إشراف قضائى كامل على التصويت والفرز، وتواصلنا مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات".


ولفت خالد ميرى إلى أنه ستتم مخاطبة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية لغلق عبد الخالق ثروت أثناء انتخابات التجديد النصفى وتنظيم مجموعة من اللجان بالشارع، مشددا على أنه لن يسمح بدخول مقر اللجان بدون كمامة.


ميرى: عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم التصويت ٩٩١٥ عضوا
ميرى: عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم التصويت ٩٩١٥ عضوا
ميرى: عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم التصويت ٩٩١٥ عضوا
ميرى: عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم التصويت ٩٩١٥ عضوا
ميرى: عدد أعضاء الجمعية العمومية من لهم التصويت ٩٩١٥ عضوا
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