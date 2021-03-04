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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي: الاقتصاد بدأ بداية متواضعة في عام 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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وكالات

قال الفيدرالي الأميركي  في تقرير إن التعافي الاقتصادي استمر بوتيرة متواضعة على مدى الأسابيع الأولى من هذا العام ، مع تفاؤل الشركات بالأشهر القادمة والطلب على الإسكان "قويًا" ، لكن سوق العمل أظهر تحسنًا بطيئًا فقط.

وأضاف البنك المركزي الأمريكي في أحدث مجموعة من الحكايات حول الاقتصاد "توسع النشاط الاقتصادي بشكل متواضع من يناير إلى منتصف فبراير لمعظم" المقاطعات الإقليمية الاثنتي عشرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. "تظل معظم الشركات متفائلة بشأن الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة حيث يتم توزيع لقاحات COVID-19 على نطاق أوسع."



ومع ذلك ، أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل ، الذي لا يزال أقل بنحو 10 ملايين وظيفة مما كان عليه قبل بدء جائحة فيروس كورونا في عام 2020 ، لم يكتسب زخمًا كما كان مأمولًا.

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