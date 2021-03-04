إسكان البرلمان": اتفاقية بـ 109 ملايين يورو لتمويل مشروعات الصرف الصحى بالأقصر

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه في إطار جهود وزارة التعاون الدولي في التنسيق مع كافة شركاء التنمية لتدبير تمويلات تنموية ميسرة تهدف إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية تخدم المواطن المصري بكافة محافظات الجمهورية، تم التنسيق بين الوزارة وبنك التنمية الأفريقي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفاوض على اتفاق تمويل ميسر بقيمة 108 مليون يورو لتمويل مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض المناطق الريفية في محافظة الأقصر بصعيد مصر.





وأوضح حمودة، خلال حضور مراسم التوقيع النهائي، مع ممثلي بنك التنمية الأفريقي على اتفاقية القرض، بحضور وزير الإسكان، ومحافظ الأقصر، أنه تم التفاوض للحصول على منحة لا ترد من بنك التنمية الأفريقي لذات المشروع بقيمة 1 مليون يورو، لذا وفي ضوء أهمية المشروع الذي سيخدم ما يقارب 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر.









وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الملفات التي تشهد اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ولعل مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات في القرى والريف خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والقطاع الخدمى، وهذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في دعم هذه الجهود على الأرض.إسكان البرلمان": اتفاقية بـ 109 مليون يورو لتمويل مشروعات الصرف الصحى بالأقصر.





قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه في إطار جهود وزارة التعاون الدولي في التنسيق مع كافة شركاء التنمية لتدبير تمويلات تنموية ميسرة تهدف إلى تنفيذ مشروعات ذات أولوية تخدم المواطن المصري بكافة محافظات الجمهورية، تم التنسيق بين الوزارة وبنك التنمية الأفريقي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفاوض على اتفاق تمويل ميسر بقيمة 108 مليون يورو لتمويل مشروع الصرف الصحي المتكامل لبعض المناطق الريفية في محافظة الأقصر بصعيد مصر.





وأوضح حمودة، خلال حضور مراسم التوقيع النهائي، مع ممثلي بنك التنمية الأفريقي على اتفاقية القرض، بحضور وزير الإسكان، ومحافظ الأقصر، أنه تم التفاوض للحصول على منحة لا ترد من بنك التنمية الأفريقي لذات المشروع بقيمة 1 مليون يورو، لذا وفي ضوء أهمية المشروع الذي سيخدم ما يقارب 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر.



