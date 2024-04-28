ملك أحمد زاهر تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "محارب".. فيديو

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر كواليس مشاركتها فى مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد.

وأوضحت ملك أحمد زاهر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها شعرت بالقلق عندما تم عرض السيناريو عليها، لأن الشخصية مختلفة عن الشخصيات التى قدمتها قبل ذلك.

وأوضحت ملك أحمد زاهر أن من رشحها لدورها فى مسلسل محارب هو مؤلف المسلسل، لافتة إلى أنها أحبت الدور لتثبت قدرتها على تقديم إلى شخصية.

وتابع قائلة:" مؤلف المسلسل كلمنى وقالى أنا عارف ان الدور صغير لكن هتعمليه كويس وانا شخصيا لا يهمنى حجم الدور وإنما تأثيره".

وأكدت ملك أحمد زاهر أن الوقوف أمام والدها كممثل؛ مريح للغاية ولا تشعر بالقلق من ذلك.

الفنان حسن الرداد

سبق أن أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل «محارب»، والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتوجه حسن الرداد بالشكر لمؤلف مسلسل محارب،«بشكر المؤلف محمد سيد بشير، وشيرين عادل مخرجة العمل اللي عملت مجهود كبير جدًا، وبشكر المنتج أحمد السبكي لأنه مابخلش على أي حاجة في المسلسل».