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فن

احتفل فريق عمل كوفيد 25 بعيد ميلاد المؤلفة إنجي علاء

الخميس 04/مارس/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حرص فريق عمل مسلسل كوفيد٢٥ بالاحتفال بعيد ميلاد مؤلفة العمل إنجي علاء بحضور النجم يوسف الشريف والمخرج احمد نادر جلال  وعدد من صناع العمل في بريك التصوير.

وصرحت إنجي علاء من قبل بأن كوفيد٢٥ يحاكي تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية، وان المسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب وأنها تتمنى أن ينال اعجاب المشاهدين. 

وأوشكت "انجي"، الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١ وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

جدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.
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