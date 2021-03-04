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أستاذ اقتصاد بـ جورج واشنطن : مشاريع المدن الجديدة تفتح آفاق المستقبل في مصر..فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 08:48 م
الدكتور صلاح حسن
الدكتور صلاح حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن
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محمود محسن
قال الدكتور صلاح حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن إن مصر مصنفة ضمن أكثر 5 دول في مقياس الازدهار الاقتصادي، مؤكدا أنه من المتوقع وصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.1%.

وأضاف حسن خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن نمو الاقتصاد المصري يرجع إلى مرونة المسئولين في قراراتهم الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري بخير والسنوات القادمة ستشهد ازدهارا أكثر في معدلات النمو.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن  نحمد الله أن مصر بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي قبل حدوث جائحة كورونا مؤكدا انه بسبب الإعتماد على السياحة أصبحت مصر والإمارات ضمن أكثر الدول المستفيدة من حملات اللقاح .

وأشار حسن إلى أنه من المهم الآن أن يتم التركيز على الإقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مؤكدا ان الفترة المقبلة تحتاج العمل على خلق بيئة صديقة للإستثمار والأعمال.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن إن مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة تفتح آفاق المستقبل في مصر مؤكدا أن المشاريع القومية أنقذت مصر من الاختناق على الطرق .
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