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وزير التعليم العالي: 2000 دولار تكلفة اختبار الصفات الجينية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:59 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي،  إن العالم الآن دخل في عصر الطب الدقيق، لافتا أن تكلفة تحليل العينة الواحدة مشروع "الجينوم" المصري تبلغ من 1500 دولار إلى 2000 دولار، مؤكدا أن السرية العالية لنتائج العينات بين جميع الجهات المعنية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار  خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المشروع يستهدف دراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة، مثل القلب والأورام والأمراض الوراثية، لأنه العمود الرئيسى لأي منظومة صحية متطورة.

وتابع وزير التعليم العالى، العائد الاقتصادي للمشروع 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع  أكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًا ومؤسسة مجتمع مدنى، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025، بستهداف 100 ألف مصري سيكون بياناتهم داخل منظومة خريطة "الجينوم". 
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