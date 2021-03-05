مسئول سابق بمدينة زويل: لن أنسى لحظة تكريمي من الرئيس السيسي

قال صلاح عبية، الرئيس الأكاديمى السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن جائزة كوامى نكروما، تتكون من 3 فئات أولهم على مستوى القارة، والتي تعد الفئة الاعلى والأكثر تميزا، موضحا أن الاتحاد الأفريقي يختار الفائز بهذه الجائزة وسط العديد من علماء القارة.





واسترسل "عبية" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": الفئة الثانية هي فئة المناطق، وفيها يقسم الاتحاد الأفريقي القارة إلى 5 مناطق، وعليه يختار سيدة او اثنين بالتتابع، وفيما يخص الفئة الثالثة هي الفئة القطرية، وهى تختص بالشباب.





وأوضح أن الجائزة الأفريقية تكون التنافسية عليها كبيرة للغاية، وتتميز بتعدد الأبحاث المقدمة.



