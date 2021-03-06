بعد رحيل بارتوميو.. موعد الإعلان عن رئيس برشلونة الجديد

وذكرت الصحيفة، أن بارتوميو ومستشاره تم الإفراج عليهما بشكل مؤقت، بعد اتخاذ حقهما في عدم الإدلاء بشهادتهما أمام القاضي أليخاندرا جيل".

كانت الشرطة الإسبانية ألقت القبض على بارتوميو، الإثنين الماضي، للتحقيق في مسألة الشبكات الإجتماعية، المعروفة إعلاميا بفضيحة برسا جيت.





وكان بارتوميو قد تعاقد مع شركة لتشويه رموز النادي التاريخية، والهجوم على بعض اللاعبين الحاليين بالفريق، مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أشارت تقارير صحفية إسبانية.



