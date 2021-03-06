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رياضة

بعد رحيل بارتوميو.. موعد الإعلان عن رئيس برشلونة الجديد

السبت 06/مارس/2021 - 03:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يترقب عشاق ومتابعو فريق برشلونة الإسباني حول العالم موعد الإعلان عن رئيس برشلونة الجديد بعد رحيل جوسيب ماريا بارتوميو.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الرئيس الجديد لبرشلونة سيتم الاعلان عن اسمه مساء الأحد الساعة 23:30 بتوقيت إسبانيا، أي 12:30 بتوقيت القاهرة.

واستلم برشلونة 20.663 صوتًا عبر البريد أمس الجمعة، مع العلم أن عملية الاقتراع سيتم غلقها يوم الأحد على الساعة 21:00 مساءً بتوقيت إسبانيا.

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المحكمة العليا في كتالونيا، أطلقت سراح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق ومستشاره جاومي ماسفيرر بشكل مؤقت، بعد ساعات من القبض عليهما للتحقيق معهما في فضيحة " بارسا جيت".

وذكرت الصحيفة، أن بارتوميو ومستشاره تم الإفراج عليهما بشكل مؤقت، بعد  اتخاذ حقهما في عدم الإدلاء بشهادتهما أمام القاضي أليخاندرا جيل".

كانت الشرطة الإسبانية ألقت القبض على بارتوميو، الإثنين الماضي، للتحقيق في مسألة الشبكات الإجتماعية، المعروفة إعلاميا بفضيحة برسا جيت.

وكان بارتوميو قد تعاقد مع شركة لتشويه رموز النادي التاريخية، والهجوم على بعض اللاعبين الحاليين بالفريق، مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أشارت تقارير صحفية إسبانية.

يذكر أن بارتوميو أعلن استقالته من رئاسة برشلونة في شهر أكتوبر الماضي، بسبب قيام أعضاء نادي برشلونة بحملة لسحب الثقة منه، بسبب تدهور نتائج الفريق، ومعاناة النادي من أزمات مالية.
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