لفتة إنسانية.. وكيل صحة الشرقية يوصل مسنًا لمنزله بعد تلقيه لقاح كورونا..صور

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المرور علي مكتب صحة ثان الزقازيق، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة فاعليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد١٩ بمحافظة الشرقية، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.





وتأكد وكيل الوزارة من التنظيم الجيد، وإتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





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وفي لفتة إنسانية وجه وكيل الوزارة سائق المديرية بتوصيل أحد المواطنين المسنين أصحاب الأمراض المزمنة لمنزله نظرًا لقدومه بمفرده إلي المكتب للاستفسار عن مواعيد التطعيم، موجهًا بأخذ كافة بيانات المواطن والتواصل معه هاتفيًا لحصوله علي اللقاح في الموعد المحدد.





وأوضح وكيل الوزارة أن معالي وزيرة الصحة، وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، www.egcovac.mohp.gov.eg





ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفا بأنه جاري تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للجميع المواطنين بالفئة المستهدفة.





يذكر أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف علي جرعتين، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.