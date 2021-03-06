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محافظات

الشباب والرياضة تعلن تنظيم مسابقة فنية في التصوير الضوئي بالشرقية

السبت 06/مارس/2021 - 03:31 م
سابقة فنية في مجال
سابقة فنية في مجال التصوير الضوئي
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم وتزويدهم بمختلف المهارات وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية والفنية التي تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع بهدف دمجهم وتمكينهم بمختلف المجالات.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم مسابقة فنية في مجال التصوير الضوئي لأعضاء مراكز الشباب وذلك خلال شهر مارس الجاري وذلك لخلق روح التنافس بين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والابداع وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم.

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أوضح وكيل وزارة الشباب أن الشروط العامة للمسابقة كالآتي:-
أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد لاشتراك العام المالي 2020-2021 وضمن الفئة العمرية 18 : 35 سنه
أن يكون العمل الفني عبارة عن صورة ضوئية واقعية في (موضوع مفتوح) وغير مقتبسة من الانترنت
تستخدم كاميرا موبايل ذات جودة عالية أو كاميرا ديجيتال.
عدم استخدام أي برامج للفوتوشوب في الإخراج النهائي للصورة مع مراعاة درجات الظل والمساقط.
ان تكون أبعاد العمل الفني 20×30 سم علي لوح خشب MDF 6ملل
أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم تقييم الأعمال الفنية من خلال محكمين متخصصين مشيرًا إلى أنه يتم إستلام الأعمال الفنية بالإدارات الشبابية مرفق معها صورة الرقم القومي وذلك في موعد أقصاه 21 مارس الجاري، وسيتم منح الفائزين الأوائل بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير.
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