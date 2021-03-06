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محافظات

ضبط 11 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية داخل مستشفى خاص بالزقازيق

السبت 06/مارس/2021 - 02:19 م
المخالفات الصيدلية
المخالفات الصيدلية
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والمنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، شنت حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والدوائية، تم خلالها ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص، بداخل أحد المستشفيات الخاصة بالزقازيق، والذي يعد وجودها مخالف للقانون، نظرًا لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.

وأشار "مسعود"، إلى قام مفتشي الصيدلة بالحملة بضبط مخالفات دوائية بواقع ١١٢٧٥ (عبوة/وحدة/زجاجة/سرنجة) لأدوية ومستلزمات متنوعة بدون فواتير، وبعضها مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة، والبعض الأخر لأدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، بالإضافة إلى عينات طبية مجانية ممنوع بيعها.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة جنح لسنه ٢٠٢١، بمركز الشرطة بالزقازيق، كما تم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة، والعلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
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