أضرار كبيرة بطائرة تجسس أمريكية بعد هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورا تظهر أضرارا جسيمة لحقت بطائرة إنذار مبكر أمريكية من طراز E-3 Sentry، عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الصور المتداولة، بدا الرادار الخاص بالطائرة ملقى على الأرض، فيما انقسم هيكلها إلى جزأين، ما يشير إلى إصابة مباشرة في أحد أهم مكوناتها. ورغم انتشار هذه اللقطات، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي بشأن صحتها حتى الآن، غير أن رمز النداء الظاهر على ذيل الطائرة يتطابق مع طائرات هذا الطراز.

وتُعد هذه الطائرة من أبرز أدوات المراقبة الجوية لدى الولايات المتحدة، إذ تُستخدم لرصد الطائرات والصواريخ والمسيّرات من مسافات بعيدة، وتوفير صورة لحظية لساحة المعركة.

في السياق ذاته، أشار مراسلون عسكريون إلى أن دقة الإصابة قد تعكس اعتماد إيران على معلومات استخباراتية متقدمة، سواء عبر طائرات مسيّرة أو صور أقمار صناعية، وسط اتهامات أوكرانية لروسيا بتزويد طهران ببيانات استهداف قبل تنفيذ الهجوم.

وكان الهجوم الذي وقع قبل يومين قد أسفر عن إصابة 15 جنديا أمريكيا، بينهم حالات خطيرة، كما شمل إطلاق ستة صواريخ باليستية و29 طائرة مسيّرة، وألحق أضرارا بطائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135.

وتشير تقديرات إلى أن الخسائر التي لحقت بالمعدات العسكرية الأمريكية خلال الأسابيع الأولى من التصعيد قد تصل إلى ما بين 1.4 و2.9 مليار دولار، نتيجة الهجمات الإيرانية المتكررة.