قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أضرار كبيرة بطائرة تجسس أمريكية بعد هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان

صورة الطائرة
فرناس حفظي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورا تظهر أضرارا جسيمة لحقت بطائرة إنذار مبكر أمريكية من طراز E-3 Sentry، عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الصور المتداولة، بدا الرادار الخاص بالطائرة ملقى على الأرض، فيما انقسم هيكلها إلى جزأين، ما يشير إلى إصابة مباشرة في أحد أهم مكوناتها. ورغم انتشار هذه اللقطات، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي بشأن صحتها حتى الآن، غير أن رمز النداء الظاهر على ذيل الطائرة يتطابق مع طائرات هذا الطراز.

وتُعد هذه الطائرة من أبرز أدوات المراقبة الجوية لدى الولايات المتحدة، إذ تُستخدم لرصد الطائرات والصواريخ والمسيّرات من مسافات بعيدة، وتوفير صورة لحظية لساحة المعركة.

في السياق ذاته، أشار مراسلون عسكريون إلى أن دقة الإصابة قد تعكس اعتماد إيران على معلومات استخباراتية متقدمة، سواء عبر طائرات مسيّرة أو صور أقمار صناعية، وسط اتهامات أوكرانية لروسيا بتزويد طهران ببيانات استهداف قبل تنفيذ الهجوم.

وكان الهجوم الذي وقع قبل يومين قد أسفر عن إصابة 15 جنديا أمريكيا، بينهم حالات خطيرة، كما شمل إطلاق ستة صواريخ باليستية و29 طائرة مسيّرة، وألحق أضرارا بطائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135.

وتشير تقديرات إلى أن الخسائر التي لحقت بالمعدات العسكرية الأمريكية خلال الأسابيع الأولى من التصعيد قد تصل إلى ما بين 1.4 و2.9 مليار دولار، نتيجة الهجمات الإيرانية المتكررة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الله النجار

عبد الله النجار: الإخلال بأداء العمل على الوجه المطلوب ذنب عظيم يمحق البركة من الرزق

أذكار النوم

أذكار النوم .. ضع يديك تحت رأسك وردد أفضل ما قاله النبي للوقاية من كل مكروه

دعاء المطر

دعاء المطر المستجاب.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تسأل فتُعطى

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد