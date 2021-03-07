المصلحة تحكم.. جماهير برشلونة ترتدي قميص ريال مدريد أمام أتلتيكو





أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد:

يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة نتائجة المميزة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، بتحقيق الفوز على الريال، وقطع خطوة مهمة نحو حلم التتويج بلقب الليجا.





وخاص أتلتيكو مدريد 24 مباراة في الليجا هذا الموسم، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر اثنين فقط.





على الجانب الآخر يدخل ريال مدريد مباراة اليوم تحت شعار على بديل عن الفوز من أجل التساوي مع برشلونة في الوصافة، وتقليص فارق النقاط مع أتلتيكو المتصدر.





جماهير برشلونة ترتدي قميص ريال مدريد أمام أتلتيكو:

رغم أن ريال مدريد هو العدو الأول لـ برشلونة على مر التاريخ، إلا أن جماهير البلوجرانا ستشجع الميرنجي أمام الروخي بلانكوس في ديربي العاصمة، حتى لا تبتعد كتيبة سيميوني بـ الصدارة، وتتقلص حظوظ برشلونة في التتويج باللقب.





الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أعلن أنه يتمنى فوز ريال مدريد على أتلتيكو من أجل مصلحة البلوجرانا.





ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بـ 56 نقطة، وريال مدريد ثالثا بـ 33 نقطة.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والربع مساء، مواجهة نارية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.