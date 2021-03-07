المخرج مصطفى عامر لـ "صدى البلد": سعيد بالتعاون مع روبي في أنا لو زعلانة





قال مصطفى عامر، في تصريح لـ "صدى البلد": سعيد جدًا بالتعاون مع روبي في فيديو كليب جديد، فهو تجربة وتحدي مهم بالنسبة لي، والعمل مع روبي ممتع جدًا، ومتحمس لردود الأفعال خاصة بعد عودة روبي إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل، ولقد عملنا بشكل مكثف على الفيديو كليب حتى نتمكن من تقديم شئ مختلف للجمهور.





يذكر أن أخرج مصطفى عامر، عدد من الفيديو كليب خلال الفترة الماضية، كان أبرزهم فيديو كليب أغنية "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي، والذي حقق نجاح كبير جدًا.

عبّر المخرج مصطفى عامر، عن سعادته الشديدة بالتعاون مع الفنانة روبي، في فيديو كيب أغنيتها الجديدة "أنا لو زعلانة" والمترقب طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.