حدث كبير للساحرة المستديرة.. قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة قياسية| متي ستحدث ؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن اختيار مدينة لاس فيجاس الأمريكية لاستضافة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُجرى مراسم القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل داخل منشأة "Sphere Las Vegas"، التي تُعد من أبرز المعالم المعمارية الحديثة في العالم.

وتقع المنشأة في قلب المدينة، وتتميز بتصميمها الكروي الضخم، حيث يبلغ ارتفاعها 112 مترا وعرضها 157 مترا، وتستوعب نحو 17,500 متفرج.

كما تملك واجهة خارجية تغطيها شاشة LED عملاقة، ما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن جذبًا للفعاليات العالمية.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن

شهدت التصفيات المؤهلة للبطولة تأهل عدد من المنتخبات، حيث ضمنت كل من أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، الأردن، وأوزبكستان بطاقات العبور عن قارة آسيا، إلى جانب الأرجنتين، البرازيل، والإكوادور من أمريكا الجنوبية. كما تأهلت نيوزيلندا، إضافة إلى الدول الثلاث المستضيفة الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

منتخب مصر يستعد لمعسكر حاسم في سبتمبر

في سياق متصل، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مطلع سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميًا من فيفا يحدد يوم 5 سبتمبر موعد لمباراة مصر أمام إثيوبيا، على أن تُقام المواجهة الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته في العاصمة واجادوجو.

الفراعنة يتصدرون ويتقدمون بثبات

ويواصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بعد مرور ست جولات دون أي خسارة، محققا خمسة انتصارات وتعادل واحد.

وسجل الفريق 14 هدفا واستقبل هدفين فقط، ما يعكس الأداء القوي والطموحات الكبيرة بالتأهل للمونديال المقبل.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما تتنافس كل من سيراليون، إثيوبيا، وغينيا بيساو على المراكز التالية. فيما يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وتتجه الأنظار إلى الجولات المقبلة التي قد تحسم مبكرا مصير بطاقة التأهل للمنتخب المصري في طريقه نحو مونديال أمريكا الشمالية 2026.