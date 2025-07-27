فيفا يعلن موعد مباراتي مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحاد المصري بشكل رسمي بمواعيد مباراتي منتخب مصر الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا للخطاب الرسمي، يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الإثيوبي يوم 5 سبتمبر المقبل في القاهرة، بينما يحل ضيفا على منتخب بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو يوم 9 من الشهر ذاته.

وتأتي المباراتان في مرحلة مهمة من مشوار الفراعنة في التصفيات، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرص التأهل للمونديال المقبل.