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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيفا يفاجئ الأهلي بخطاب رسمي قبل الموسم الجديد.. ماذا حدث؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورا جديدا بشأن مكافأة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، خاصة بعد خطاب فيفا الأخير للمارد الأحمر.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خطابا رسميا إلى النادي الأهلي، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد، والمباريات التي سيخوضها الفريق على الصعيد المحلي والقاري.

مشاركة الأهلي في مونديال الأندية 

جدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية من الدور الأول بعد أن تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي الأمريكي، ثم خسر من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل بنتيجة 4-4 مع بورتو البرتغالي.

وإجمالا، خاض النادي الأهلي 3 مباريات في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 بدور المجموعات، تعادل في اثنتين وخسر واحدة، وسجل الفريق الأحمر 4 أهداف، بينما اهتزت شباكه بـ 6 أهداف أخرى.

حصد المارد الأحمر نقطتين واستقر في المركز الرابع بمجموعته خلف بورتو البرتغالي صاحب نفس الرصيد، بينما تأهل بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي إلى دور الـ 16.

من جهة أخرى، استطاع الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي المصري، أن يكون الأكثر تسجيلًا للأهداف بين اللاعبين العرب، حيث سجل 3 أهداف دفعة واحدة "هاتريك" في مباراة بورتو الأخيرة بدور المجموعات والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يودع الفريقان البطولة.

ورفع النادي الأهلي رصيده من الأهداف التي سجلها خلال مشاركته في كأس العالم للأندية إلى 35 هدفاً في المرتبة الثانية خلف ريال مدريد صاحب الـ 44 هدفاً بقائمة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف في تاريخ المسابقة.

خطاب فيفا للنادي الأهلي 

تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن الدفعة الأخيرة من مستحقات مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة سيتم سدادها خلال شهر أغسطس المقبل، بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

وأكدت إدارة فيفا لنظرائهم في الأهلي أنها تقوم حاليًا بمراجعة المستحقات المتبقية وخصم نسبة الضرائب المستحقة، على أن يتم إرسال المبلغ المتبقي، الذي يبلغ نحو 600 ألف دولار قبل الخصومات، في الموعد المحدد.

وتبلغ مكافأة الأهلي الإجمالية من مشاركته في البطولة 11 مليوناً و500 ألف دولار، مقسمة إلى 9 ملايين و500 ألف دولار كمكافأة مشاركة في البطولة بنظامها الجديد، بالإضافة إلى مليوني دولار حصل عليها الفريق بفضل تعادله في مباراتين.

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