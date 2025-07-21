موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيق طارق قنديل عضو مجلس الأهلي

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ببالغ الحزن والأسى، شقيق المهندس طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي وافته المنية اليوم.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على روح المهندس عبد الحميد قنديل شقيق طارق قنديل، عقب صلاة عصر اليوم الاثنين الموافق 21 يوليو، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول جنوب الأكاديمية.

وستبدأ مراسم تشييع الجنازة بعد الصلاة ثم الدفن في مقابر العائلة دون إقامة أي عزاء خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لوصية المهندس الراحل.

الأهلي ينعي شقيق المهندس طارق قنديل عضو مجلس الإدارة



وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس عبد الحميد قنديل، شقيق الفقيد، والأسرة الكريمة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.