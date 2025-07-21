مدرب منتخب الشباب: أبرمت عقدا لحمزة عبد الكريم مع الأهلي بسبب التزامه وقدراته الفنية والبدنية

أكد علاء عبده المدرب العام لمنتخب الشباب، أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب، يمتمتع بالتزام كبير من جميع النواحي، مشيرا ‘لى أنه قام بعمل عقد له عندما كان لاعبا في ناشئي الأهلي

وقال عبده في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عندما كنت مدربا لفريق الأهلي 2004 قمت بعمل عقد لحمزة عبد الكريم عندما رأيت التزامه الكبير داخل وخارج الملعب.

وأضاف: أخبرت خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بضرورة عمل عقد لحمزة عبد الكريم، حتى لا يتم الاستغناء عنه بشكل مجاني لأنني رأيت أن اللاعب يتمتع بموهبة كبيرة للغاية.

وتابع: حمزة عبد الكريم قادر أن يكون هو المهاجم الأساسي للاهلي خلال السنوات المقبلة، فلاعب يمتلك قدرات فنية وبدنية ويجيد اللاعب بكلا القدمين وبالرأس

وأردف:أعتقد أن الفكر الذي يمتلك خوسيه ريبيرو سيعتمد على حمزة عبد الكريم بصورة أساسية خلال الفترة المقبلة، وسيثبت نفسه من أول مباراة سيلعبها مع الفريق الأول.

وأختتم علاء عبده تصريحاته قائلا: حمزة عبد الكريم لاعب ملتزم وعقليته احترافية بشكل كبير والظروف خدمته ان يظهر بشكر كبير في الفريق الأول، عندنا مشكلة في العقلية بشكل عام، وحمزة عبد الكريم يمتلك كل مقومات مهاجم الاهلي الأساسي وسيكون مهاجم الاهلي الأول في الفترة المقبلة، نظرا لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية مميزة