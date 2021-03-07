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محافظات

تحويل قضية إبراهيم حسن للجنح ... 13 مارس لنظر القضية وتنازل أحد الضحايا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:54 م
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
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أحمد بسيوني

قرر المستشار محمد عزت أبو الخير، رئيس نيابة أول الرمل بالإسكندرية، إحالة قضية الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، إلى محكمة الجنح، في القضية رقم 16139، على خلفية اتهامات تتعلق بإصابة شخصين، وإتلاف ممتلكات عامة في حادث مروري على طريق الكورنيش بالإسكندرية.

وتنازل أحد الضحايا عن القضية وتصالح مع حي شرق الإسكندرية، بعدما دفع مبلغ وقدره 10 ألاف جنيه، بينما رفض الضحية الأخرى التي أصيبت في الحادث التصالح.

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يذكر أن نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سبيل الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بقطع طريق الكورنيش، وإصابة شخصين، وإتلاف ممتلكات عامة في حادث مروري على طريق الكورنيش بالإسكندرية.

وطلبت النيابة سؤال شهود العيان حول الواقعة، وتحريات المباحث، وذلك على خلفية تسبب إبراهيم حسن في حادث تصادم أثناء قيادة سيارته بسيارة أخرى بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية.

يذكر أن اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بوقوع حادث تصام سيارتين بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية وتعرض الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر السابق، لحادث مروري أثناء قيادة سيارته.

وتدخل رجال المرور بالتدخل لرفع سيارة إبراهيم حسن، من موقع الحادث بعد المعاينة ووصلت سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقلت لاعب الأهلي والزمالك الأسبق لأحد المستشفيات القريبة.

وقد انتقل إبراهيم حسن لأحد المستشفيات بعد الحادثة، حيث أعلنت حالة إبراهيم حسن جيدة ومطمئنة ولا داعي للقلق عليه بعد خضوعه إلى بعض الفحوصات التي أثبتت استقرار حالته الصحية.

وتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة بالاتحاد السكندري، حديثا، بالتزامن مع إسناد مهمة المدير الفني لشقيقه حسام حسن.

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