بعد إحالته للمفتي .. سفاح الجيزة ينفي التهمة: أنا بريء خطيبها اللي قتلها.. والنيابة تعرض اعترافاته

نفى المتهم قذاف الدم المعروف اعلاميا باسم سفاح الجيزة ، والذي أحالت المحكمة أوراق قضيته إلى فضيلة المفتي، تهمة قتل المجني عليها ياسمينة.





وقاطع النيابة العامة أثناء المحاكمة، قائلا: أنا مقتلتهاش خطيبها هو اللى قتلها... أنا مسرقتش منها حاجة إزاى تبقى بتشتغل عندى وأسرقها".





وقالت محامية المتهم إنه تعرض لابتزاز من المجني عليها واختفت ولم يعلم عنها شئ بعد ذلك.





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وعرضت النيابة العامة جزءا من اعترافات المتهم والتي اقر فيها بقتل المجني عليها، ليتخلص من ضغطها عليه، وقام بدفنها اسفل مخزن شرق الإسكندرية.





وأحالت محكمة جنايات الإسكندرية، "سفاح الجيزة" لفضيلة المفتى وحددت جلسة 5 إبريل للنطق بالحكم، في اتهامك بقتل سيدة ودفنها أسفل مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة، وذلك للمرة الثالثة التي تحال أوراق المتهم له في عدة جرائم قتل.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.





ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة بمنطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية، وجرى وضعه داخل قفص الاتهام، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، واستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة.