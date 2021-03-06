إحالة أوراق سفاح الجيزة إلى المفتى

احالت محكمة جنايات الإسكندرية، "سفاح الجيزة" لفضيلة المفتى وحددت جلسة 5 إبريل للنطق بالحكم، في اتهامك بقتل سيدة ودفنها أسفل مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة، وذلك للمرة الثالثة التي تحال أوراق المتهم له في عدة جرائم قتل.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.





وأثناء المحاكمة، عرضت النيابة العامة جزءا من اعترافات المتهم والتي اقر فيها بقتل المجني عليها، ليتخلص من تهديدها.



