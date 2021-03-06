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محافظات

إحالة أوراق سفاح الجيزة إلى المفتى

السبت 06/مارس/2021 - 04:13 م
سفاح الاسكندرية اخل
سفاح الاسكندرية اخل القفص
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أحمد بسيوني
احالت محكمة جنايات الإسكندرية، "سفاح الجيزة" لفضيلة المفتى وحددت جلسة 5 إبريل للنطق بالحكم، في اتهامك بقتل سيدة ودفنها أسفل مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة، وذلك للمرة الثالثة التي تحال أوراق المتهم له في عدة جرائم قتل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.

وأثناء المحاكمة، عرضت النيابة العامة جزءا من اعترافات المتهم والتي اقر فيها بقتل المجني عليها، ليتخلص من تهديدها.

ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة بمنطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية، وجرى وضعه داخل قفص الاتهام، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، واستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة.
إحالة أوراق سفاح الجيزة إلى المفتى
إحالة أوراق سفاح الجيزة إلى المفتى
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