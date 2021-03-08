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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: السعي للإفراج عن المحبوسين احتياطيا واجب دائم

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:22 ص
الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
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صدى البلد
كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقسيب الصحفيين تفاصيل الإفراج عن بعض الصحفيين  المحبوسين احتياطيا.

وقال رشوان في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :" السعي للإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيا، ليس مناسبة انتخابية ولا هو جهد عارض، بل هو "واجب" دائم أقوم به في كل الأوقات وفي أي موقع كنت". 

وتابع قائلا:" هذه أسماء بعض الزملاء الذين خرجوا في العامين السابقين، سؤالهم واجب لمعرفة الحقيقة وشهادتهم هي الحكم: هشام جعفر- عادل صبري - عوني نافع- سامح حنين - حسام السويفي - أحمد عبدالعزيز- ناصر عبدالحفيظ - إبراهيم الدراوي".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل الصحفيين إسلام الكحلي وحسن القباني بتدابير احترازية في اتهامهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

ووجهت النيابة لهما اتهامات في القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالانتماء لجماعة إرهابية محظورة أسست علي خلاف القانون وتهديد الأمن والسلم العام ونشر اخبار كاذبة .
نقيب الصحفيين: السعي للإفراج عن المحبوسين احتياطيا واجب دائم
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